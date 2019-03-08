دراسات: روسيا من الدول الرائدة في مجالات الذكاء الصناعي

بينت دراسات أجرتها شركة مايكروسوفت العالمية أن روسيا واحدة من أكثر الدول التي تسعى لإدخال الذكاء الصناعي في أعمال الشركات والمؤسسات.

وتوصلت "مايكروسوفت" لتلك النتائج بعد أن قامت بالاطلاع على أعمال ونشاطات أكثر من 800 شخص، يشغلون مناصب إدارية في شركات مهمة في روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا، وتبين أن مدراء الشركات الروس هم من أكثر من يسعى في السنوات الأخيرة لإدخال تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير مشاريعهم وأعمال شركاتهم.

وأظهرت الدراسات أيضا أن 30% من المدراء في روسيا يعتمدون فعليا على الذكاء الصناعي لتطوير خطط عملهم، وتحديد الأهداف المستقبلية للعمل، في الوقت الذي يستخدم هذه التقنيات وسطيا 22.3% من المدراء حول العالم.

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كما بينت استطلاعات للرأي قامت بها "مايكروسوفت" مؤخرا أن 73% من المدراء ورؤساء الأقسام في الشركات الروسية يرغبون بإدخال تقنيات الذكاء الصناعي في مجالات عملهم.

يذكر أن الرئيس الروسي أصدر مؤخرا قرارا بتطوير استراتيجية وطنية للتقدم في مجالات الذكاء الصناعي في روسيا، وأعطى أوامره باتخاذ تدابير إضافية على أراضي الاتحاد الروسي، هدفها تحفيز الاستثمارات في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وتطوير الروبوتات وتقنيات الإنترنت، وشبكات الاتصالات.

المصدر: فيستي