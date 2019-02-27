بوتين يصدر تعليماته لتطوير التعليم والتكنولوجيا في روسيا

يتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مباشرة تنفيذ القرارات التي تضمنتها رسالته السنوية للجمعية الفدرالية مؤخرا، والتي تهدف إلى تطوير قطاعات التعليم والتقنية والإنترنت في البلاد.

وفي اجتماعه بمجلس الوزراء أعلن الرئيس الروسي عن جملة من القرارات، وتفاصيل تنفيذ هذه القرارات، والمسؤولين المنوط بهم تنفيذها، والمدة الزمنية التي يتعيّن على المجلس فيها الانتهاء من التنفيذ، حيث أعلن بوتين عن القرارات الخاصة بربط جميع مؤسسات التعليم العام في روسيا بشبكات الإنترنت فائق السرعة قبل نهاية عام 2021، وكذلك إنشاء 15 مركزا جديدا للأبحاث والتعليم على الأراضي الروسية، قبل يناير 2022، على أن تباشر 5 منها عملها قبل نهاية العام الجاري في عدد من المناطق والأقاليم الروسية كإقليم بريموريه، ومنطقتي بيلغورود وتيومين.

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كما أصدر الرئيس قرارا بتطوير استراتيجية وطنية للتقدم في مجالات الذكاء الصناعي في روسيا، الأمر الذي تركز عليه القطاعات التقنية والعلمية الروسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويوجه قرار آخر إلى اتخاذ تدابير إضافية على أراضي الاتحاد الروسي، هدفها تحفيز الاستثمارات في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وتطوير الروبوتات وتقنيات الإنترنت، وشبكات الاتصالات.

وكان بوتين قد أعلن في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية مؤخرا عن خططه بشأن مضاعفة سرعة الإنترنت في المنشآت التعليمة للبلاد، وأكد أن إدخال الإنترنت في المدارس الروسية، عام 2006، كان قفزة تقنية هائلة آنذاك، إلا أن الاتصالات والتكنولوجيا الموجودة حينها كانت مختلفة للغاية، أما اليوم فقد أصبحت تلك التكنولوجيا قديمة للغاية، ما يضع أمام الحكومة "تحديا كبيرا وأهدافا على مستويات مختلفة".

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية الروسية