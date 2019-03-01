إنتاج مسدس "أوداف" الروسي ينطلق العام الجاري (فيديو)

أفاد مدير عام المكتب المركزي الروسي لتصاميم الأجهزة الدقيقة، ألبرت باكوف، بأن شركته مستعدة لإطلاق عملية الإنتاج الصناعي لمسدس "أوداف" عيار 9*21 ملم.

وأعلن باكوف في حديث أدلى به، في 27 فبراير الجاري، لوسائل الإعلام الروسية أن اختبارات "أوداف" (أفعى البواء أو الأصلة) الحكومية اختتمت في ديسمبر الماضي.

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وفي إجابته عن سؤال موجه إليه عما إذا كان "أوداف" سيحل مكان مسدس "ماكاروف" في الجيش الروسي، قال باكوف إن وظيفة "أوداف" تختلف عن وظيفة "ماكاروف"، إذ يعد الأخير سلاحا لوقت السلم يستخدم لأداء المناوبات والدوريات. بينما يعتبر "أوداف" مسدسا قتاليا يمتلك قوة ضاربة هائلة.

يذكر أن وكالة "إنترفاكس" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق، بأن قرار بدء إنتاج مسدس "أوداف" على دفعات سيتخذ في مارس المقبل.

المصدر: فيستي. رو