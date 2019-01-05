الجيش الروسي يتسلح بمسدس "أوداف" الجديد عوضا عن "ماكاروف"

أعلن المعهد المركزي لبحوث قياس جودة صناعة الآليات، الانتهاء من الفحص الحكومي لمسدس روسي "أوداف"، سيسلم لوزارة الدفاع، والذي من المخطط أن يحل محل مسدس ماكاروف الشهير.

وصرح المدير العام للمعهد ألبرت باكوف، في أكتوبر الماضي، أن التجارب الأخيرة على مسدس "أوداف" الجديد ستتم نهاية عام 2018، بعدها سيسلح الجيش بالمسدس الجديد.

وذكر بيان للمعهد، أن "إجراء الاختبارات على منظومة المسدس الواعدة من ناحية استخدام الإطلاقات من طراز 9х21، جرت منذ أغسطس ولغاية ديسمبر الماضيين، وعلى قاعدة الاختبارات التابعة للمعهد، وكذلك في حقول الرماية التابعة لوزارة الدفاع في الدائرتين العسكريتين المركزية والغربية".

وأضاف: "نتائج الاختبارات مطروحة أمام اللجنة الحكومية للنظر فيها".

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وأشار إلى أن مسدس "أوداف" الجديد أخضع لاختبارات مقاومته لدرجات الحرارة المتقلبة، وكذلك مقياس صلابته أثناء الاستخدام الميكانيكي، وأيضا بحث الخصائص الباليستية للمسدس.

ويتمتع السلاح الجديد بعدد من الخواص من بينها مسافة الرمي والتي تصل إلى 50 مترا، وكذلك يمكن تلقيمه بـ18 إطلاقة في آن واحد، فيما لم يفصح عن الخواص الأخرى للمسدس.

وأعلن في وقت سابق، أن المسدس وبإطلاقات 9х21، سيخصص للقوات المسلحة الروسية كبديل عن مسدس ماكاروف، عدا ذلك، تجري الآن الاختبارات على مسدس "سيتشكين" بإطلاقات 9×18، والمستخدم من قبل القوات الخاصة الروسية.

المصدر: نوفوستي