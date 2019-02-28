أسطول البلطيق الروسي يتسلم سفينة حديثة مزودة بصواريخ مجنحة

أعلن قائد أسطول البلطيق اللواء البحري، ألكسندر نوساتوف، أن أسطول البلطيق الروسي يتسلم العام الجاري سفينة صغيرة من مشروع "22800 سوفيتسك"، تحمل صواريخ "كاليبر-إن كا".

إقرأ المزيد

وأفاد اللواء البحري في مقال نشرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية بأن أسطوله كان قد تسلم العام الماضي سفينتي "سيربوخوف" و"زيليوني دول" من مشروع 21631، وسفينة "ميتيشي" من مشروع 22800 التي تحمل أيضا صواريخ "كاليبر" المجنحة فائقة الدقة.

وأوضح نوساتوف أن السفن الجديدة تتميز بكثرة الأجهزة الأوتوماتيكية التي تتزود بها، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حجمها وتقليص عدد أفراد أطقمها.

وأضاف أن سفن الصواريخ الصغيرة الحديثة التي يتسلمها أسطول البلطيق تتفوق على سابقاتها من حيث القدرة الإجمالية لنيرانها الصاروخية. كما تعد سفنا متعددة المهام لتزودها بالصواريخ المجنحة والأسلحة المضادة للغواصات ومنظومات الدفاع الجوي، ناهيك عن وسائل الحرب الإلكترونية المتوفرة فيها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا