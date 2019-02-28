 
مباشر
عاجل
بيدرسن: أهم أولوياتي الانخراط مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية

أسطول البلطيق الروسي يتسلم سفينة حديثة مزودة بصواريخ مجنحة

العلوم والتكنولوجيا

أسطول البلطيق الروسي يتسلم سفينة حديثة مزودة بصواريخ مجنحة
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
سفينة صواريخ من مشروع 22800
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/limj

أعلن قائد أسطول البلطيق اللواء البحري، ألكسندر نوساتوف، أن أسطول البلطيق الروسي يتسلم العام الجاري سفينة صغيرة من مشروع "22800 سوفيتسك"، تحمل صواريخ "كاليبر-إن كا".

إقرأ المزيد
سفينة "ميركوري" (عطارد) الحربية الشراعية الروسية من عصر الإمبراطورية الروسية
منح فرقاطة روسية حديثة اسم سفينة حربية أسطورية من القرن الـ 19

وأفاد اللواء البحري في مقال نشرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية بأن أسطوله كان قد تسلم العام الماضي سفينتي "سيربوخوف" و"زيليوني دول" من مشروع 21631، وسفينة "ميتيشي" من مشروع 22800 التي تحمل أيضا صواريخ "كاليبر" المجنحة فائقة الدقة.

وأوضح نوساتوف أن السفن الجديدة تتميز بكثرة الأجهزة الأوتوماتيكية التي تتزود بها، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حجمها وتقليص عدد أفراد أطقمها.

وأضاف أن سفن الصواريخ الصغيرة الحديثة التي يتسلمها أسطول البلطيق تتفوق على سابقاتها من حيث القدرة الإجمالية لنيرانها الصاروخية. كما تعد سفنا متعددة المهام لتزودها بالصواريخ المجنحة والأسلحة المضادة للغواصات ومنظومات الدفاع الجوي، ناهيك عن وسائل الحرب الإلكترونية المتوفرة فيها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطيار الهندي يظهر في أول فيديو وهذا ما قاله!