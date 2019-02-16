منح فرقاطة روسية حديثة اسم سفينة حربية أسطورية من القرن الـ 19

جرت العادة في البحرية الروسية أن تمنح السفن الحربية حديثة البناء أسماء المشاهير من القادة البحارة والسفن الحربية الأسطورية من قرون ماضية.

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وأصدر قائد سلاح البحرية الروسي اللواء البحري، فلاديمير كوروليوف، مؤخرا أمرا بمنح الفرقاطة الصغيرة حديثة البناء من مشروع "كاراكورت" (عنكبوت الأرملة السوداء الأوروبية) اسم "ميركوري" (عطارد)، الذي كانت تحمله السفينة الشراعية والطرادان الشراعي والمدرع في عصر الإمبراطورية الروسية، وذلك تخليدا لذكرى سفينة "عطارد" الشراعية الحربية، التي استطاعت إبان الحرب الروسية التركية أعوام 1828-1829 بمدافعها الـ 29 الصمود في وجه سفينتين تركيتين كبيرتين مزودتين بـ 184 مدفعا.

يذكر أن فرقاطة "عطارد" الصغيرة الروسية الحديثة من مشروع "كاراكورت" ذات إزاحة 800 طن، وطولها 67 مترا، وهي مزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة الحديثة.

ويتوقع أن تتسلم البحرية الروسية 18 فرقاطة من هذا النوع، في الوقت الذي تمتلك فيه حاليا فرقاطة واحدة فقط من مشروع "كاراكورت" وهي فرقاطة "ميتيشي".

المصدر: زاشيشات روسيا