الجيش الروسي يتزود بألغام ذكية لا تصيب المدنيين!

تبدأ الاختبارات الحكومية للغم "بي تي إم-5" الذكي في الخريف المقبل، والذي يعد من أحدث الألغام في الجيش الروسي.

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وتتميز هذه الألغام بالقدرة على استهداف جنود العدو، فيما لا يتعرض السكان المسالمون لأي إصابات. وبمقدور تلك الألغام التعرف على حجم الحديد حولها، مع العلم أن الجنود يحملون كمية حديد تزيد أضعافا عما يمكن أن يحمله السكان المسالمون. لذلك، فإن لغم "بي تي إم-5" الروسي الذكي لن يؤثر أبدا على مدني دخل صدفة حقل الألغام.

وتم تصميم اللغم الذكي في أحد معاهد البحوث العلمية التابعة لـشركة "روس تيخ" الحكومية الروسية، والذي كان قد أطلق دفعة اختبارية أولى من تلك الألغام. ويتوقع أن يبدأ إنتاجها الصناعي عام 2020.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت العام الماضي بتصنيع ألغام "بي تي إم-5" الذكية التي تستخدم ضد المشاة والدبابات على حد سواء، مشيرة إلى أن الخبراء العسكريين يعملون حاليا على تصميم حقل ألغام ذكي.

المصدر: زاشيشات روسيا