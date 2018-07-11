"روستيخ" الروسية تكشف عن منظومة تفتيش فريدة من نوعها

أعلنت شركة "روستيخ" في معرض "إينوبروم-2018" للتقنيات، المقام حاليا في مدينة يكاترينبورغ الروسية، عن بدء تزويد جمارك الأقاليم الروسية الحدودية بمنظومات تفتيش فريدة من نوعها.

وقال ناطق باسم شركة "روس إلكترونيكا" بصفتها فرعا في شركة "روستيخ" إن منظومة "إي دي كا" الثابتة الحديثة تسمح بتفتيش المركبات بأنواعها والتعرف الدقيق على محتوياتها وتحديد وزن الحمولة ومكوناتها.

وتتميز المنظومة بحساسية فائقة تمكن مشغلها من تشكيل صورة فائقة الوضوح على الشاشة عند تفتيش الحمولة. وبمقدور المنظومة التعرف على 4 أنواع من المواد وهي: المواد العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة والخفيفة. كما يمكنها تقدير وزن الحمولة كلها أو أحد مكوناتها عن بعد.

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وتستطيع المنظومة تفتيش 25 وسيلة نقل في الساعة، ما يسمح بفرض الرقابة على وسائل النقل دون تعطيل أو تأخير مرور السيارات والشاحنات.

وأطلقت فروع شركة "روستيخ" 3 أنواع من منظومة "إي دي كا" للتفتيش، وهي: منظومة تفتيش السيارات والشاحنات، منظومة تفتيش القطارات، منظومة منقولة يمكن أن تنصب أجهزتها في سيارة عادية.

المصدر: سلاح روسيا