روسيا تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية

فرضت موسكو الجمعة رسوما جمركية جديدة على مجموعة من المستوردات الأمريكية، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على صادرات الصلب والألومنيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وتنسحب الرسوم الروسية الجديدة على المنتجات الأمريكية التي لها بديل روسي، وتتراوح هذه الرسوم بين 25% و40%.

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وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين لوكالة "نوفوستي" الروسية: "الإجراءات الروسية الجديدة تطال منتجات أمريكية يتم إنتاج ما يوازيها في روسيا، وفي مقدمتها معدات شق الطرق، وآليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز، ومعدات تجهيز المعادن، والألياف البصرية".

وتهدف الرسوم الجديدة إلى تعويض خسائر روسيا الناجمة عن الرسوم الأمريكية، إذ قدرت موسكو في مايو الماضي حجم الخسائر من هذه الرسوم بنحو 537.6 مليون دولار سنويا.

وقبل فرض موسكو رسومها الإضافية، أعلنت بكين اليوم فرض الرسوما الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار، وذلك فور دخول رسوم أمريكية جديدة على منتجات صينية حيز التنفيذ.

المصدر: "نوفوستي"