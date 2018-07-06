بكين وواشنطن تدخلان في حرب تجارية

فرضت الصين رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة، فور دخول الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" اليومية الرسمية نقلا عن هيئة الجمارك الصينية، أن الرسوم الصينية ستشمل 545 سلعة تصل إلى 34 مليار دولار، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بعدما بدأت واشنطن في الساعة 04:00 بتوقيت غرينيتش من اليوم بتطبيق رسوم جمركية على واردات صينية، تماما كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

وتبلغ نسبة هذه الرسوم 25% وتطال 818 صنفا بينها السيارات ومكونات الطائرات والأقراص الصلبة.

وفي وقت سابق، قالت بكين إنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات ضرورية للرد"، وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن "الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم".

المصدر: وكالات