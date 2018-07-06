بكين لن تطلق الرصاصة الأولى لكنها سترد على واشنطن

قالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين ستضطر لاتخاذ تدابير جوابية كرد فعل مشروع، على فرض واشنطن رسوما جديدة على الواردات الصينية بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار دولار تقريبا.

وشددت الوزارة على أن السلطات الصينية ستبلغ منظمة التجارة العالمية بتطورات الوضع.

وأضافت الوزارة الصينية في بيان نشرته اليوم:" تتعهد الصين، بعدم إطلاق الرصاصة الأولى. ولكننا سنضطر، من أجل حماية المصالح الأساسية للدولة والدفاع عن مكاسب الشعب الصيني، لاتخاذ التدابير الجوابية الضرورية".

وشددت الوزارة على أن الصين، ستواصل التمسك بحرية التجارة ودعم المنظومة متعددة الأطراف.

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن وبسبب الممارسات التجارية الصينية "غير العادلة"، ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع الصينية بقيمة 50 مليار دولار.

وأكد دونالد ترامب أمس، أن رسوما بقيمة 34 مليار دولار على البضائع الصينية، ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الجمعة.

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وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وهو في طريقه إلى مونتانا حيث سيخاطب أنصاره: "الآن 34 مليار دولار، وبعد أسبوعين 16 مليار دولار أخرى. ولدينا رسوم جمركية بقيمة 200 مليار دولار، لا تزال قيد الدراسة وبعد هذه الـ200 مليار، يوجد لدينا 300 مليار دولار قيد النظر. وبهذا الشكل يوجد لدينا 50 مليار دولار زائد 200 مليار دولار، وأضف لذلك 300 مليار دولار تقريبا".

وشدد ترامب على أن، هذه الرسوم تمس الصين فقط.

ويرى ترامب، أن التدابير الأمريكية الجديدة ستساعد في التخلص من العجز الأمريكي في التبادل التجاري مع الصين الذي وصل إلى حدود 500 مليار دولار في العام.

المصدر: تاس