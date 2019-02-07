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بالفيديو.. بيراميدز المصري يحصل على تقنية هي الأولى من نوعها في العالم

الرياضة

بالفيديو.. بيراميدز المصري يحصل على تقنية هي الأولى من نوعها في العالم
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، السعودي تركي آل الشيخ، أن ناديه أصبح أول من يحصل على أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق.

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حول هذه التقنية الحديثة.

وقال إن هذه التقنية المتطورة طرحت في الأسواق منذ أيام قليلة، ووقعت العديد من الأندية العالمية للحصول عليها، وأصبح بيراميدز أول فريق في العالم يحصل عليها.

المصدر: " facebook/Turkialalshik" 

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