شاهد.. ليفربول يسقط في كمين مضيفه وست هام يونايتد

أسدى فريق وست هام يونايتد خدمة كبيرة لمانشستر سيتي، بتعادله مع ضيفه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة 25 للبريمير ليغ.

وضع المهاجم السنغالي ساديو ماني فريق الريدز في المقدمة، في الدقيقة 22، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية البعيدة اليسرى.

ورد لاعب أصحاب الأرض، ميشيل أنطونيو، بهدف التعادل لفريقه، بعد ست دقائق فقط، بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، على يمين البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول.

WEST HAM UNİTED 1_1 LİVERPOOL

28' ANTONİO⚽️ pic.twitter.com/gedHyozRDL — 🥅⚽️🏆 VİDEO GOAL🥅⚽️🏆let's follow (@skor_aninda) 4 февраля 2019 г.

واكتفى ليفربول بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة، وهو الثاني له على التوالي، ورفع بها رصيده إلى 62 نقطة، ليصبح على بعد ثلاث نقاط فقط عن مطارده المباشر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

بينما رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 32 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT