شاهد.. الفرعون صلاح يخدع بـ "سحر" وست هام

وجه فريق وست هام يونايتد ضربة موجعة لضيفه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفرضه التعادل عليه (1-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 25 من البريمير ليغ.

وجاء هدف وست هام بعد خطة ذكية لتنفيذ ضربة حرة مباشرة، ففي الوقت الذي كان لاعبو الريدز ينتظرون كرة عرضية مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح، خدعهم لاعب أصحاب الأرض ومررها طولية إلى داخل منطقة الجزاء، ليهرب زميله ميشيل أنطونيو من وراء ظهر الفرعون، الذي ظل واقفا في حالة ذهول، ودخل إلى منطقة الجزاء، وسدد الكرة زاحفة على يمين البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول.

وجاء هدف وست هام ردا على الهدف الذي سجله المهاجم السنغالي ساديو ماني للريدز، بعد أن تلقى كرة من زميله جيمس ميلنر المتسلل.

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المصدر: وكالات