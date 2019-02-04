بالفيديو.. السوري عمر خربين يقود بيراميدز لعبور محطة الداخلية بهدف قاتل

انتزع بيراميدز فوزا ثمينا من مضيفه الداخلية (2-0) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الـ 21 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واقتنص النجم الجديد لفريق بيراميدز، المهاجم السوري عمر خربين، الهدف الأول له، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، من ضربة جزاء. ومن ثم أضاف الوافد الجديد الآخر إلى بيراميدز، البيروفي كريستيان بينافينتي، هدف الأمان الثاني، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء، الذي أقيم على ملعب "كلية الشرطة" في القاهرة.

وأكمل الداخلية اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33، بعد طرد لاعبه النيجيري إيمانويل إيجيبتور.

ورفع بيراميدز رصيده، بعد هذا الانتصار، إلى 42 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الدوري، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الزمالك، الذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة.

الكابتن أحمد حسن يختار التشكيل الأساسي للفريق أمام الداخلية .. شجع بيراميدز ⚪🔵💪 pic.twitter.com/CQVefxZcbO — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 4 февраля 2019 г.

في المقابل، تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"