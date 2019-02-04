وسائل إعلام: إنفانتينو يحظى بدعم 196 اتحادا

ذكرت وسائل إعلام أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، سيحظى بدعم 196 اتحادا في الانتخابات القادمة لرئاسة المنظمة.

ومن المحتمل أن يواجه إنفانتينو منافسا واحد فقط، هو لاعب فريق توتنهام الإنجليزي ومنتخب سويسرا لكرة القدم سابقا، رامون فيغا، الذي يسعى جاهدا للحصول على حق الترشح، وينوي الحصول على دعم أعضاء المنظمة غير الراضين عن الوضع في الفيفا، وذلك وفقا لموقع "Financial Times".

وستجرى الانتخابات في 5 يونيو المقبل خلال مؤتمر الفيفا في باريس، وسينتهي موعد تقدم الترشح في الـ 5 من فبراير الجاري.

يذكر أن جياني إنفانتينو يترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منذ فبراير 2016.

المصدر: "matchtv.ru"