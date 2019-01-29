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مانشستر سيتي يتجرع الخسارة على يد نيوكاسل

الرياضة

مانشستر سيتي يتجرع الخسارة على يد نيوكاسل
Reuters
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حقق نيوكاسل يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز للسيتي سيرخيو أغويرو في (د.1)، قبل أن يعود نيوكاسل من بعيد ويحرز هدفين متتاليين عن طريق مهاجمه الفنزويلي خوسيه سولومون روندون في (د.66) والإسكتلندي مات ريتشي في (د.80 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز المثير، رفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد السيتي عند 56 نقطة في المركز الثاني.

وأسفرت باقي مباريات الجولة، عن فوز أرسنال على كارديف سيتي 2-1، وفولهام على برايتون 4-2، وولفرهامبتون على وست هام يونايتد 3-0، وإيفرتون على هيديرسفيلد تاون 1-0.

المصدر: RT
 

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