بالفيديو.. ريال مدريد يخرج منتصرا من برشلونة

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه إسبانيول (4-2) في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت رباعية الفريق الملكي توقيع كل من، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (د. 4، و45)، والمدافع سيرجيو راموس (د. 16)، والجناح الويلزي غاريث بيل (د. 67).

بينما سجل ثنائية الفريق الكتالوني كل من، المهاجم البرازيلي ليوناردو بابتيستاو، والمدافع الفنزويلي روبرتو روزاليس، في الدقيقتين (25، 82) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "باور 8" بمدينة برشلونة،.

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وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، مني إسبانيول بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 24 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "silatv"