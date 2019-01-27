بالفيديو.. برشلونة يعبر محطة جيرونا

خرج فريق برشلونة بالعلامة الكاملة من ملعب مضيفه جيرونا، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف مبكر سجله مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة 68، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "إستادي مونتيليفي".

إقرأ المزيد

وحقق برشلونة انتصاره الثامن على التوالي، ورفع رصيده إلى 49 نقطة، ليبتعد في صدارة الليغا بفارق 5 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره على ضيفه خيتافي وبالنتيجة ذاتها، بهدفين من دون رد.

في المقابل، مني خيتافي بالهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في آخر 8 مباريات مقابل أربعة تعادلات، وتوقف رصيده عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv"