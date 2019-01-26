بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يتجاوز خيتافي ويشدد الخناق على برشلونة

أنجز فريق أتلتيكو مدريد مهمته أمام ضيفه خيتافي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي فريق أصحاب الأرض "الروخي بلانكوس" كل من، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ولاعب خط الوسط ساول نيغويز، في الدقيقتين (27، و37) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

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وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، ليواصل مطاردته لبرشلونة، المتصدر برصيد 46 نقطة، قبل مباراته أمام مضيفه جيرونا، يوم غد الأحد.

في المقابل، مني خيتافي بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، وتجمد رصيده عند 31 نقطة، ويحتل المركز السادس، حتى الآن، في جدول ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

المصدر: "silatv"