بالفيديو.. إشبيلية يصب جام غضبه على ليفانتي

دك فريق إشبيلية شباك ضيفه ليفانتي بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل خماسية الفريق الأندلسي كل من، المهاجم الفرنسي وسام بن يدر (د. 48)، والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا (د. 60)، ولاعب خط الوسط الأرجنتيني فرانكو فازكويز (د. 71)، ولاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا (د. 80 من ضربة جزاء)، والجناح الهولندي كوينسي بروميس (د. 90) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية.

وحقق إشبيلية أول انتصار له في آخر 5 مباريات، بعد تعادلين وهزيمتين على الترتيب، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الثالثة، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على إسبانيول، غدا الأحد.

بينما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة، ويشغل المركز العاشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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