موناكو يواصل هبوطه نحو الهاوية

واصل فريق موناكو مسلسل نزيف النقاط، بهزيمته أمام مضيفه ديجون بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ووقع على هدفي ديجون كل من اللاعبين، الكوري الجنوبي تشانغ هون كون، والتونسي نعيم سليتي، في الدقيقتين (24، 69) على الترتيب.

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ومني موناكو بالهزيمة الثانية على التوالي، والرابعة في آخر ست مباريات، ليخرج بنقطتين فقط من هذه المباريات، وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة.

بينما حقق ديجون أول انتصار له في آخر 5 مواجهات، ورفع رصيده إلى 20 نقطة حصدها من 21 مباراة، وتقدم إلى المركز السادس عشر.

وأعلن نادي موناكو، يوم أمس الجمعة، رسميا الاستعانة بخدمات مدربه الأسبق البرتغالي ليونارد جارديم ليتولى منصب المدير الفني للنادي، خلفا للمدرب تييري هنري.

المصدر: "sportbox.ru"