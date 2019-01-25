رسميا .. موناكو يستعين بمدربه الأسبق

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا أن المدرب البرتغالي ليونارد جارديم سيتولى منصب المدير الفني للنادي، خلفا للمدرب تييري هنري.

وقال موناكو في بيان رسمي له إن: "قرار استبعاد جارديم كان مبكرا جدا. اليوم نحن نفهم أن قصة جارديم مع موناكو لم تنته بعد. كان يجب أن نعطيه فرصة أخرى في هذا النادي. هنري هو أسطورة كرة القدم، ولكن الظروف غير المواتية والعديد من الإصابات في صفوف اللاعبين لم تسمح له بقيادة الفريق للخروج من الأزمة. نشكر تييري هنري على عمله. ربما كان يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن للأسف لا يوجد لدينا متسع من الوقت. لهذا السبب قررنا الانفصال عن هنري".

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وأعلن النادي الفرنسي، في بيان رسمي له أمس الخميس، عن إيقاف تييري هنري حتى صدور قرار آخر بشأن مستقبله، واستلام فرانك باسي مهمة تدريب الفريق بداية من اليوم الجمعة.

يذكر أن موناكو استغنى عن خدمات المدرب جارديم، في أكتوبر الماضي، وتولى تييري هنري قيادة الفريق بدلا منه.

وخروج موناكو من دور الـ 32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، على يد فريق دوري الدرجة الثانية ميتز، إثر هزيمته في عقر داره أمامه (1-3)، في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

ويشغل نادي الإماراة، الذي حصل على نقطتين فقط في آخر خمس مباريات، المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، برصيد 15 نقطة، بعد 21 مباراة لعبها.

وسيكون موناكو على موعد مع مضيفه فريق جانجون، يوم الثلاثاء المقابل، وذلك في مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية.

المصدر: "sportbox.ru"