موناكو يستبعد مدربه هنري

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إيقاف مدربه تييري هنري حتى صدور قرار آخر بشأن مستقبله.

وقال موناكو في بيان له أن فرانك باسي سيتولى مسؤولية تدريبات الفريق بداية من يوم الجمعة.

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وجاء ذلك عقب خروج موناكو من دور الـ 32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، على يد فريق دوري الدرجة الثانية ميتز، إثر هزيمته في عقر داره أمامه (1-3)، في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

كما يعاني موناكو الأمرين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أيضا، حيث جمع نقطتين فقط في آخر خمس مباريات، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة، بعد 21 مباراة لعبها، حتى الآن، وذلك بعد موسم فقط من إحراز اللقب.

المصدر: وكالات