موناكو يودع كأس فرنسا

خرج فريق موناكو من دور الـ 32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، على يد فريق دوري الدرجة الثانية ميتز، إثر خسارته في عقر داره أمامه (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وسجل ثلاثية ميتز كل من، غوتيير هاين، ومارفين غاكبا، وإبراهيما نياني، في الدقائق (32، 62، 74) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ويعاني موناكو الأمرين في الدور الفرنسي أيضا، حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة، بعد 21 مباراة لعبها، حتى الآن، وذلك بعد موسم فقط من إحراز اللقب.

المصدر: "sportbox.ru"