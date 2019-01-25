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ميسي يطلب مواصلة البحث عن سالا

الرياضة

ميسي يطلب مواصلة البحث عن سالا
Reuters
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دعا قائد المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة لكرة القدم، ليونيل ميسي، الشرطة إلى عدم التوقف عن البحث عن مواطنه المفقود، إيميليانو سالا، لاعب فريق كارديف سيتي.

وقال ميسي في نداء نشر عبر حسابه "إنستغرام"، قال فيه: "طالما أن هناك حظوظا، وبصيصا من الأمل، نطلب منكم، من فضلكم، عدم التوقف عن البحث عن إيميليانو. دعمي الكامل للعائلة والأصدقاء. أنا أصلي من أجل سالا".

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ودعم ميسي بذلك مبادرة والد إيميليانو وغيره من لاعبي كرة القدم، الذين طلبوا أيضا من السلطات مواصلة عملية البحث.

واختفى اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 28 عاما، لدى سفره من فرنسا إلى كارديف على متن طائرة صغيرة فوق بحر المانش، في 21 من الشهر الجاري، وأعلنت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية، أمس الخميس، إنهاء الجزء المكثف من عملية البحث.

وشارك سالا خلال الموسم الجاري، في 21 مباراة مع نانت الفرنسي، وسجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين، قبل أن يوقع، يوم السبت الماضي، على عقد انتقاله إلى كاريف سيتي الويلزي.

المصدر: وكالات 

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