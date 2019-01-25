شقيقة اللاعب المفقود تتوسل لمواصلة البحث عنه .. "أنا واثقة أنه على قيد الحياة!"

ناشدت شقيقة مهاجم فريق كارديف سيتي الويلزي لكرة القدم، الأرجنتيني إيميليانو سالا، المفقود منذ أيام، جميع المعنيين بطلب استئناف البحث عن الطائرة التي كان شقيقها على متنها.

ونشر صحفي في شبكة "فوكس سبورتس" كريستيان مارتن، نص دعوة رومينا سالا، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الرجاء مساعدتنا في طلب متابعة البحث عن أخي. استخدموا الشبكات الاجتماعية وأي وسيلة ممكنة. أنا أعلم أنه على قيد الحياة، أتوسل إليكم، أرجو المساعدة!".

Heartbreaking request from the sister of Emiliano Sala “ Hi everybody, I’m Romina Sala, sister of Emiliano. Please help us with our petition to resume the search of my brother. Using social media or in any possible way. I know he is alive, I beg you, Please help! @GuernseyPolicepic.twitter.com/ttvyV5M1Z9 — Christian Martin (@askomartin) 24 января 2019 г.

وعلقت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية بحثها بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة، لتعلن الخميس انتهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الاثنين عن الطائرة التي كانت تقل المهاجم المنتقل حديثا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي.

وكان سالا البالغ من العمر 28 عاما، الذي وقع يوم السبت الماضي عقد انتقاله من نانت إلى كاريف سيتي في صفقة قياسية للأخير، بلغت 17 مليون يورو، بطريقه من فرنسا إلى كارديف على متن طائرة صغيرة قبل أن تختفي فوق بحر المانش.

المصدر: وكالات