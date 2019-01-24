 
مباشر

شاهد.. النجم السوري خريبين ينقذ بيراميدز من الهزيمة أمام الزمالك

الرياضة

شاهد.. النجم السوري خريبين ينقذ بيراميدز من الهزيمة أمام الزمالك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld8t

أنقذ السوري عمر خريبين فريقه الجديد بيراميدز من الهزيمة أمام مضيفه الزمالك (3-3)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، والمؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز خريبين باكورة أهدافه مع بيراميدز في أول مباراة له، في الوقت الحرج عند الدقيقة 85، بينما تكفل زميلاه المهاجمان البوركينافي إيريك تراوري، والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين (15، 37) على الترتيب.

في المقابل، سجل الدولي التونسي فرجاني ساسي هدفين للقلعة البيضاء، الأول والثالث، في الدقيقتين (8، و65)، وقام زميله المدافع محمود علاء بتسجيل الهدف الثاني، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. الأهلي يهزم مصر المقاصة في معقله

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، كان قد وجه يوم أمس، رسائل للزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من خلال نشره صورة مشتركة مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، معلقا عليها بالقول: "يا صديقي العزيز ... خربين حيقطع الكهرباء ... والخميس حتكونو (بوابتنا) الكبيرة للدوري".

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة (17 مباراة)، بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه بيراميدز بالذات، الذي حصد 39 نقطة من 20 مباراة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محيطات العالم امتصت حرارة تعادل 150 مليون قنبلة هيروشيما