شاهد.. النجم السوري خريبين ينقذ بيراميدز من الهزيمة أمام الزمالك

أنقذ السوري عمر خريبين فريقه الجديد بيراميدز من الهزيمة أمام مضيفه الزمالك (3-3)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، والمؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز خريبين باكورة أهدافه مع بيراميدز في أول مباراة له، في الوقت الحرج عند الدقيقة 85، بينما تكفل زميلاه المهاجمان البوركينافي إيريك تراوري، والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين (15، 37) على الترتيب.

في المقابل، سجل الدولي التونسي فرجاني ساسي هدفين للقلعة البيضاء، الأول والثالث، في الدقيقتين (8، و65)، وقام زميله المدافع محمود علاء بتسجيل الهدف الثاني، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

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يذكر أن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، كان قد وجه يوم أمس، رسائل للزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من خلال نشره صورة مشتركة مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، معلقا عليها بالقول: "يا صديقي العزيز ... خربين حيقطع الكهرباء ... والخميس حتكونو (بوابتنا) الكبيرة للدوري".

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة (17 مباراة)، بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه بيراميدز بالذات، الذي حصد 39 نقطة من 20 مباراة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"