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بالفيديو.. الأهلي يهزم مصر المقاصة في معقله

الرياضة

بالفيديو.. الأهلي يهزم مصر المقاصة في معقله
facebook/OnSportEgypt
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أنجز الأهلي مهمته استاد برج العرب بالإسكندرية بفوزه على مضيفه مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية المارد الأحمر كل من، حسين الشحات (د. 4)، وجونيور أجاي (د. 30)، ورمضان صبحي (د. 77) من عمر المباراة.

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وحقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة (من 15 مباراة)، وتقدم إلى المرتبة الثالثة، متجاوزا مصر المقاصة بفارق الأهداف.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"

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