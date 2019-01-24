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الإسماعيلي يضمد جراحه على حساب بتروجيت

الرياضة

الإسماعيلي يضمد جراحه على حساب بتروجيت
twitter/ismailyofficial
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خرج نادي الإسماعيلي بفوز ثمين من ملعب مضيفه بتروجيت (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق الدراويش بالفضل في انتصاره لمهاجمه الناميبي بينسون شيلونجو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة بداية اللقاء الذي أقيم، على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الرابع عشر، برصيد 20 نقطة، بينما يقبع بتروجيت في قاع الدوري، برصيد 15 نقطة.

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المصدر: "twitter/ismailyofficial"

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