الإسماعيلي يضمد جراحه على حساب بتروجيت
خرج نادي الإسماعيلي بفوز ثمين من ملعب مضيفه بتروجيت (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويدين فريق الدراويش بالفضل في انتصاره لمهاجمه الناميبي بينسون شيلونجو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة بداية اللقاء الذي أقيم، على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.
نهاية المباراة!— Ismaily SC (@ismailyofficial) 24 января 2019 г.
الاسماعيلى 1 - 0 بتروجيت#شجع_الدراويشpic.twitter.com/hMnbOS7hWP
وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الرابع عشر، برصيد 20 نقطة، بينما يقبع بتروجيت في قاع الدوري، برصيد 15 نقطة.
تشكيل مباراة اليوم امام بتروجيت#شجع_الدراويشpic.twitter.com/XO2y9HaJEh— Ismaily SC (@ismailyofficial) 24 января 2019 г.
المصدر: "twitter/ismailyofficial"