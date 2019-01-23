الجونة يخترق حرس الحدود (فيديو)

خرج فريق الجونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه حرس الحدود (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحمل هدفا الجونة توقيع كل من، لاعب خط الوسط الإثيوبي جاتوش بانوم، والمهاجم أحمد حسن مكي، في الدقيقتين (36، 52) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب الإيفواري إبراهيما كونه هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني.

وحقق الجونة بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد أربع هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، وتقدم إلى المرتبة العاشرة.

في المقابل، مني حرس الحدود بهزيمتين متتاليتين، بعد انتصارين على التوالي أيضا، وتوقف رصيده عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثامن، على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية المباريات.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"