آل الشيخ يتوعد الزمالك بالنجم السوري خريبين

وجه رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رسالة مثيرة لرئيس نادي الزمالك قبل مواجهة الفريقين، غدا الخميس، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة مشتركة مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، معلقا عليها بالقول: "يا صديقي العزيز ... خربين حيقطع الكهرباء ... والخميس حتكونو (بوابتنا) الكبيرة للدوري".

ودعم فريق بيراميدز صفوفه مؤخرا بلاعبين مهمين المهاجم الدولي السوري عمر خريبين، ولاعب خط وسط منتخب البيرو كريستيان بينافينتي، البالغ من العمر 24 عاما.

كما توعد آل الشيخ ثنائي الزمالك، طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، بنشره صورة للاعبه الجديد بينافينتي رفقة ثنائي ريال مدريد سابقا، الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو "الظاهرة"، وذلك قبل مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة للدوري.

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة (16 مباراة)، بفارق ثلاث نقاط أمام وصيفه بيراميدز، الذي حصد 38 نقطة من 19 مباراة.

المصدر: "facebook/Turkialalshik"