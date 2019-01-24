الساموراي الياباني ينهي مغامرة فيتنام في كأس آسيا

تأهل المنتخب الياباني إلى دور نصف النهائي لبطولة الأمم الآسيوية بعد تجاوز عقبة المنتخب الفيتنامي 1-0 اليوم الخميس في افتتاح مباريات ربع النهائي على ملعب "آل مكتوم" في دبي.

وحافظ الحارس الفيتنامي على نظافة شباكه في الشوط الأول لكنه لم يصمد أمام مهاجم اليابان ريتسو دوان الذي نفذ ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 57.

وعاد حكم المباراة الإماراتي محمد عبدالله لتقنية الفار لمعاينة وجود ضربة جزاء أم لا لصالح اليابان، ليقوم باحتسابها ، بعدما تعرض ريتسو دوان للعرقلة من مدافع فيتنام بوي تيان، لينفذها اللاعب نفسه على يمين فان لام.

وسينتظر اليابانيون لمعرفة هوية منافسهم انتهاء مباراة الصين وإيران بعد قليل على ملعب استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

المصدر: RT