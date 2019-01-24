 
مباشر
عاجل
بوتين يؤكد لمادورو أن التدخل الخارجي التخريبي في شؤون فنزويلا ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي

الساموراي الياباني ينهي مغامرة فيتنام في كأس آسيا

الرياضة

الساموراي الياباني ينهي مغامرة فيتنام في كأس آسيا
Reuters THAIER AL-SUDANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld6v

تأهل المنتخب الياباني إلى دور نصف النهائي لبطولة الأمم الآسيوية بعد تجاوز عقبة المنتخب الفيتنامي 1-0 اليوم الخميس في افتتاح مباريات ربع النهائي على ملعب "آل مكتوم" في دبي.

وحافظ الحارس الفيتنامي على نظافة شباكه في الشوط الأول لكنه لم يصمد أمام مهاجم اليابان ريتسو دوان الذي نفذ ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 57.

وعاد حكم المباراة الإماراتي محمد عبدالله لتقنية الفار لمعاينة وجود ضربة جزاء أم لا لصالح اليابان، ليقوم باحتسابها ، بعدما تعرض ريتسو دوان للعرقلة من مدافع فيتنام بوي تيان، لينفذها اللاعب نفسه على يمين فان لام.

وسينتظر اليابانيون لمعرفة هوية منافسهم انتهاء مباراة الصين وإيران بعد قليل على ملعب استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت