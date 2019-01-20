ليفربول يكرم مشجعا في عيد ميلاده الـ104

بادر فريق ليفربول الإنجليزي بلفتة إنسانية مع مشجع متقدم في العمر بمناسبة عيد ميلاده المئة والأربع سنوات.

وأرسل المدرب الألماني يورغن كلوب بالنيابة عن جميع أفراد الفريق، رسالة إلى المشجع المخضرم بيرنارد شيريدان مكتوب عليها عبارة تهنئة وشكر على دعمه المستمر للفريق طوال السنوات الطويلة الماضية، إضافة إلى كعكة للاحتفال بعيد ميلاده، وقميص الموسم الحالي للفريق.

كما نال المشجع في عيد ميلاده الـ104 عددا من التذاكر لحضور مباريات ليفربول في "البريميرليغ".

وتفاجأ المشجع العجوز بوجود ممثل لنادي الريدز في المنزل، قبل أن يتسلم الهدايا والرسالة المكتوبة باسم جميع لاعبي الفريق.

.@LFC super fan Bernard, a resident from RMBI Home The Tithebarn is to celebrate his 104th birthday by going to a match. He was delighted to receive a ‘Bernard 104’ shirt and a letter from Jürgen Klopp.



Happy 104th birthday to Bernard! 🎉



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وتابع شيريدان على مدار 96 عاما مباريات ليفربول سواء خلف شاشة التلفزيون أو من مدرجات الملعب، ويأمل في رؤية ناديه متوجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل، حيث كانت المرة الأخيرة في موسم (1989-1990).

ويتصدر ليفربول الدوري بعد 23 جولة، برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي حامل لقب الموسم بفارق 7 نقاط.

المصدر:rmbi.org.uk