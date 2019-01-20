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ليفربول يكرم مشجعا في عيد ميلاده الـ104

الرياضة

ليفربول يكرم مشجعا في عيد ميلاده الـ104
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بادر فريق ليفربول الإنجليزي بلفتة إنسانية مع مشجع متقدم في العمر بمناسبة عيد ميلاده المئة والأربع سنوات.

وأرسل المدرب الألماني يورغن كلوب بالنيابة عن جميع أفراد الفريق، رسالة إلى المشجع المخضرم بيرنارد شيريدان مكتوب عليها عبارة تهنئة وشكر على دعمه المستمر للفريق طوال السنوات الطويلة الماضية، إضافة إلى كعكة للاحتفال بعيد ميلاده، وقميص الموسم الحالي للفريق.

كما نال المشجع في عيد ميلاده الـ104 عددا من التذاكر لحضور مباريات ليفربول في "البريميرليغ".

وتفاجأ المشجع العجوز بوجود ممثل لنادي الريدز في المنزل، قبل أن يتسلم الهدايا والرسالة المكتوبة باسم جميع لاعبي الفريق.

 وتابع شيريدان على مدار 96 عاما مباريات ليفربول سواء خلف شاشة التلفزيون أو من مدرجات الملعب، ويأمل في رؤية ناديه متوجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل، حيث كانت المرة الأخيرة في موسم (1989-1990).

ويتصدر ليفربول الدوري بعد 23 جولة، برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي حامل لقب الموسم بفارق 7 نقاط.

المصدر:rmbi.org.uk

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