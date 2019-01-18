أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري ينجو من الخسارة أمام الساورة الجزائري

نجا الأهلي المصري من الخسارة أمام مضيفه شبيبة الساورة الجزائري عندما سجل له كريم وليد هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق في الجولة 2 للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم يحيى شريف لشبيبة الساورة في (د.59) وتعادل كريم وليد للأهلي في (د.85)، وألغى الحكم هدفا للفريق الجزائري بداعي التسلل في اللحظات الأخيرة.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة، في المقابل حصد الساورة أول نقطة له في المجموعة.

المصدر: وكالات