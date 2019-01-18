رسميا.. ليفانتي يتقدم بشكوى ضد برشلونة بسبب "اللاعب المخالف"

أعلن نادي ليفانتي صباح اليوم الجمعة، أنه تقدم بشكوى أمام الاتحاد الإسباني لقيام برشلونة بإشراك أحد اللاعبين بشكل مخالف في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأكد ليفانتي عبر حسابه في تويتر، أنه تقدم بشكوى بسبب إشراك البلوغرانا في مباراة الذهاب للمدافع خوان برانداريز موفيللا الملقب بـ(تشومي)، والذي يلعب لفريق برشلونة ب (الرديف) كأساسي رغم كونه موقوفا بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع الفريق الرديف.

El #LevanteUD ha presentado esta mañana la denuncia en la @rfef por la alineación indebida de un jugador del @FCBarcelona_es en el partido de ida de los octavos de final de la #CopaDelRey — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) January 18, 2019

إقرأ المزيد

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي مسابقة الكأس بعد تغلبه على ليفانتي بمجموع المباراتين 4-2 (خسر برشلونة ذهابا 2-1 وفاز إيابا أمس 3-0).

وقد يواجه الفريق الكتالوني، البطل الحالي لبطولة كأس الملك، العقوبة التي تنص عليها المادة رقم 76، وهي اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 0-3 في حال ثبوت إشراك لاعب موقوف.

إلا أن ألفريدو مارتينيز، الصحفي المقرب من برشلونة، أكد أن موقف النادي سليم ولا غبار عليه، خاصة أن اللوائح قد تغيرت قبل بداية الموسم.

المصدر: وكالات