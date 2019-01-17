خطأ إداري يهدد برشلونة بالإقصاء من كأس ملك إسبانيا

بات نادي برشلونة مهددا بالإقصاء من كأس ملك إسبانيا، قبل مواجهة ليفانتي، اليوم الخميس، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن النادي الكتالوني ارتكب خطأ إداريا في مباراة الذهاب قد يكلفه الإقصاء من كأس الملك، عندما أشرك خوان برانداريز موفيللا الملقب بـ(تشومي)، الذي يلعب لفريق برشلونة ب (الرديف) كأساسي رغم كونه موقوفا من اللعب بسبب مشاركاته مع الفريق الرديف.

وتنص لوائح الانضباط على عدم أحقية اللاعب الموقوف في الفريق الرديف في المشاركة مع الفريق الأول حتى تنتهي فترة إيقافه، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الفريق مهزوما.

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إلا أن ألفريدو مارتينيز، الصحفي المقرب من برشلونة، أكد أن موقف النادي سليم ولا غبار عليه، خاصة أن اللوائح قد تغيرت قبل بداية الموسم.

وعلى الرغم من تعرض برشلونة للخسارة أمام ليفانتي في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2، إلا أن أنه يبقى الأقرب للتأهل في حالة تحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين.

المصدر: وكالات