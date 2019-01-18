أول تعليق رسمي قطري بعد فوز منتخبها على السعودية

نشر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على صفحته الرسمية في تويتر تهنئة لكل من المنتخب القطري بعد فوزه على السعودية وللسائق القطري ناصر العطية فوزه برالي داكار.

وكتب آل ثاني: "الإنجازات الرياضية القطرية مدعاة للفخر والاعتزاز .. نهنئ منتخبنا الوطني فوزه وتأهله في بطولة كأس آسيا والبطل القطري ناصر بن صالح العطية فوزه برالي داكار الدولي للمرة الثالثة".

وكتب في نهاية التغريدة: "كفو يالعنابي"

الانجازات الرياضية القطرية مدعاةٌ للفخر و الاعتزاز .. نهنئ منتخبنا الوطني فوزه و تأهله في بطولة #كاس_اسيا_2019 و البطل القطري ناصر بن صالح العطية فوزه برالي #داكار الدولي للمرة الثالثة 🇶🇦🥇كفو يالعنابي pic.twitter.com/Nd0llYTWkq — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 17 января 2019 г.

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وتغلب العنابي القطري على الأخضر السعودي أمس الخميس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات لغاية الأول من فبراير القادم.

كما توّج السائق القطري ناصر العطية أمس بطلا لرالي داكار الصحراوي في العاصمة البيروفية ليما، عقب المرحلة العاشرة الأخيرة من النسخة الـ41، وذلك للمرة الثالثة بعد عامي 2011 و2015.

المصدر: وكالات