قطر تهزم السعودية وتضرب موعدا مع العراق في ثمن نهائي آسيا

حصد منتخب قطر الفوز الثالث على التوالي وحسم الصدارة بعد فوزه على السعودية 2-0، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس اسيا 2019 بالإمارات.

وسجل المعز علي هدفي الفوز للمنتخب القطري في (د.45+1 و80).

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية و3 للبنان ولا شيء لكوريا الشمالية.

وحصل منتخبا قطر والسعودية على بطاقتي التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين أخفق منتخب لبنان بفارق اللعب النظيف في الحصول على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

وفي دور الـ16 يلتقي منتخب السعودية مع اليابان أولى المجموعة السادسة، في حين تتقابل قطر مع العراق ثاني المجموعة الرابعة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

⏱ FULL-TIME | 🇸🇦 Saudi Arabia 0-2 Qatar 🇶🇦



Al Moez Ali gifts the Qataris all three points to preserve their perfect #AsianCup2019 record. pic.twitter.com/dNXrziTEE1 — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 17, 2019

د.80 المعز علي يضيف الهدف الثاني للعنابي في شباك الأخضر السعودي.

قطر 2 × 0 السعودية .. المعز علي يسجل الهدف الثاني لمنتخب قطر @3almiHDpic.twitter.com/D9Ie2CxuA1 — اهداف (@korahd55) January 17, 2019

د.59 الحكم الكوري الجنوبي يلغي هدفا ثان للقطري المعز علي في شباك العويس بداعي وجود مخالفة ضد المهاجم القطري.

الشوط الأول ينتهي بتقدم قطر على السعودية 1-0.

⏱ HALF-TIME | 🇸🇦 Saudi Arabia 0-1 Qatar 🇶🇦#AsianCup2019 top scorer Al Moez Ali gifts the Qataris a half time lead. Can the Saudis turn things around? pic.twitter.com/G4xB8iGDX8 — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 17, 2019

المعز علي يفتتح التسجيل للعنابي في شباك الأخضر السعودي في (د.46).

هدف أول للمنتخب القطري من اللاعب المعز علي 👏🏼❤️❤️..#السعودية_قطرpic.twitter.com/1DGOkoMRzJ — بث مباريات بيرسكوب (@CFC__HD) January 17, 2019

حارس السعودية محمد العويس يتصدى لركلة جزاء اللاعب القطري حسن الهيدوس ...

الحكم الكوري الجنوبي دونغ جين كيم يعلن بدء اللقاء...

جماهير الأخضر في استاد مدينة زايد الرياضية ...

وفي خبر ممتاز للعنابي، قبل مواجهته الأخضر السعودي، سلمت اللجنة المنظمة في الاتحاد الآسيوي اللاعب القطري المعز علي كرة مباراة قطر وكوريا الشمالية بعد تسجيل سوبر هاتريك في المباراة السابقة.

المعز يستلم كرة مباراة قطر وكوريا الشمالية بعد تسجيل سوبرهاتريك في المباراة السابقة pic.twitter.com/juueAAMbLI — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 17, 2019

الأخضر يصل إلى استاد مدينة زايد الرياضية ...

استاد مدينة زايد الرياضية ...

كل شيء يبدو جاهزًا في استاد مدينة زايد الرياضية لاستضافة المباراة 🏟👌🏻.#السعودية_قطر#معاك_يالأخضرpic.twitter.com/EBRibRsDRk — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 17, 2019

التشكيلة الرسمية للمنتخبين القطري والسعودي ...

حان وقت التعرف على قائمتنا الأساسية والاحتياطية في آخر مباريات دور المجموعات 👇🏻#السعودية_قطر#معاك_يالأخضرpic.twitter.com/3S1sfTrsrl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 17, 2019

ويحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الوصيف.

ويحتاج منتخب قطر لتحقيق التعادل من أجل ضمان الفوز بصدارة المجموعة، علما بأن صاحب المركز الأول في هذه المجموعة يلتقي في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الرابعة (العراق)، في حين يلتقي صاحب المركز الثاني مع أول المجموعة السادسة (اليابان).

وتمكنت قطر من تحقيق انتصارين في أول جولتين على لبنان 2-0، وكوريا الشمالية 6-0، بينما فاز الأخضر على كوريا الشمالية 4-0، ولبنان 2-0.

وينحاز تاريخ المواجهات، لصالح السعودية بفارق كبير من الانتصارات، فعلى مدار 38 مواجهة سابقة فاز الأخضر 17 مرة، بينما انتصر العنابي 6 مرات، وتعادلا 15 مرة.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين المنتخبين (4 في كأس الخليج، وآخر ودي) تفوقا قطريا إذ تمكن العنابي من الفوز مرتين، مقابل التعادل 3 مرات.

المصدر: RT