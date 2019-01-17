العطية بطلا لرالي دكار للمرة الثالثة

توج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي دكار الصحراوي، اليوم الخميس، في ليما، عقب المرحلة العاشرة الأخيرة من النسخة الـ41، وذلك للمرة الثالثة بعد عامي 2011 و2015.

وتقدم العطية في الترتيب العام بنهاية المرحلة الختامية التي امتدت لمسافة 359 كلم بين بيسكو والعاصمة البيروفية ليما، بينها 112 خاضعة للتوقيت، على الإسباني ناني روما (ميني) بفارق 46,42 دقيقة، فيما حل أسطورة الراليات الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) ثالثا بفارق 1,54,18 ساعة.

وكان السائق القطري يتقدم بفارق مريح قبل بداية المرحلة الأخيرة، فلم يتخذ بالتالي أي مخاطرة في الجولة الأخيرة وأنهاها في المركز الثاني عشر، فيما كان المركز الأول من نصيب بطل العام الماضي الإسباني كارلوس ساينز (ميني) الذي تقدم بفارق 42 ثانية على لوب، و2,31 دقيقة على مواطن الأخير زميله في ميني سيريل ديبريه.

وجاءت الألقاب الثلاثة التي أحرزها صاحب برونزية السكيت في الرماية خلال أولمبياد لندن 2012، مع ثلاثة فرق مختلفة إذ توج بطلا عام 2011 مع فولكسفاغن، وعام 2015 مع ميني ثم خرج منتصرا بلقبه الثالث من مشاركته الـ15 في هذا الرالي الذي أحرز مركزه الثاني ثلاث مرات والثالث مرة واحدة، على متن تويوتا، مانحا بذلك الصانع الياباني لقبه الأول في هذا الرالي الشاق في ثالث مشاركة معه (انسحب عام 2017 وحل وصيفا في 2018).

وكان ابن الـ48 عاما، الفائز ببطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة، سعيدا بطبيعة الحال بأن يصبح في المركز الثالث من حيث أكثر السائقين فوزا بلقب السيارات مشاركة مع الفرنسيين رينيه ميتج (1981 و1984 و1986) وبيار لارتيغ (1994 و1995 و1996)، وخلف الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسل (7 ألقاب اضافة الى ألقابه الستة في الدراجات) والفنلندي آري فاتانن (4 مرات).

المصدر: أ ف ب