التاريخ ينحاز بقوة للسعودية في مواجهة قطر المرتقبة اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي الإماراتية، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين السعودية وقطر في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة بكأس آسيا.

وتأهل المنتخبان للدور الثاني بعدما حصد كل منهما 6 نقاط في الجولتين السابقتين، لكن المنتخب القطري يتفوق على نظيره السعودي بفارق الأهداف، وبالتالي فالصراع سيكون بينهما على صدارة المجموعة.

وتمكنت قطر في أول جولتين من تحقيق انتصارين على لبنان 2-0، وعلى كوريا الشمالية 6-0، بينما فاز الأخضر على كوريا الشمالية 4-0، وعلى لبنان 2-0.



وينحاز التاريخ قبل هذا اللقاء لصالح السعودية بفارق كبير من الانتصارات، فعلى مدار 38 مواجهة سابقة فاز الأخضر 17 مرة، بينما انتصرت قطر 6 مرات فقط، وتعادلا في 15 مناسبة.

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وكانت معظم مواجهات المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي، حيث التقيا 21 مرة، وكان اللقاء الأول بين المنتخبين في البطولة المذكورة عام 1970 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وحقق المنتخب السعودي الفوز الأول على نظيره القطري في بطولة كأس الخليج العربي عام 1972 حين فاز الأخضر بأربعة أهداف نظيفة، بينما كان الفوز الأول للمنتخب القطري بنتيجة 1-0 في ذات البطولة ولكن في عام 1976.

وتملك السعودية أكبر انتصار في تاريخ تلك المواجهات وكان في كأس الخليج نسخة 1979، حيث فازت وقتها 7-0.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين المنتخبين (4 في كأس الخليج، وآخر ودي) تفوقا قطريا إذ تمكن العنابي من الفوز مرتين، مقابل التعادل 3 مرات.

وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس الخليج نسخة 2014، وشهدت تفوق قطر على السعودية 2-1.

المصدر: وكالات