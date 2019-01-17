كأس آسيا 2019.. ضمان التأهل يحد من حساسية مواجهة السعودية وقطر

ضمن كل من منتخبي السعودية وقطر تأهلهما إلى دور الـ16 ليحد من حساسية مواجهتهما اليوم عند الساعة 19:00 في أبوظبي ضمن ختام مواجهات دور المجموعات من بطولة الأمم الآسيوية.

وتكمن أهمية المباراة في صراع الطرفين على انتزاع صدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزهما في الجولتين الأولى والثانية، فيما يتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام السعودية، في حين لا زال رصيد لبنان وكوريا الشمالية خاليا من النقاط.

ويحتاج منتخب قطر لتحقيق التعادل من أجل ضمان الفوز بصدارة المجموعة، علما بأن صاحب المركز الأول في هذه المجموعة يلتقي في الدور المقبل مع ثاني المجموعة الرابعة إيران أو العراق، في حين يلتقي صاحب المركز الثاني مع أول المجموعة السادسة اليابان أو أوزبكستان.

تاريخيا تبدو الفوارق كبيرة بين الطرفين، إذ أحرز المنتخب الأخضر السعودي في كأس آسيا ألقاب 1984 و1988 و1996، وحل في مركز الوصافة أعوام 1992 و2000 و2007، لكنه في النسخ الأربع الأخيرة ودع البطولة باكرا ثلاث مرات من الدور الأول.

في المقابل سجل العنابي أفضل إنجاز له في البطولة، ببلوغه ربع النهائي مرتين عامي 2000 و2011.

فنيا يبحث المنتخبان عن حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهما.

وكان العنابي قد استهل مشواره الآسيوي بفوز على لبنان بثنائية نظيفة، قبل أن يستعرض أمام كوريا الشمالية بستة أهداف دون رد.

ويعول مدرب العنابي الإسباني فيليكس سانشيز، على كوكبة شابة معدل أعمارهم وسطيا 25 عاما أبرزهم عبد الكريم حسن، المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، وقائد المنتخب حسن الهيدوس.

أما الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، فيعلق آماله على سالم الدوسري وفهد المولد وهتان باهبري على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له انتزاع صدارة المجموعة وتجنب منافسين كبار في الدور المقبل.

المصدر: وكالات