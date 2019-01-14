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علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر في بطولة العالم لكرة اليد

الرياضة

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر في بطولة العالم لكرة اليد
Reuters Amr Abdallah Dalsh
علاء مبارك مع والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (صورة أرشيفية)
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علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خسارة منتخب الفراعنة أمام نظيره القطري ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها الدنمارك وألمانيا.

وكتب علاء، في حسابه الشخصي على تويتر: "حاجة تفور الدم، مباراة منتخب مصر وقطر في بطولة العالم لكرة اليد والتي فاز فيها منتخب قطر على منتخبنا، هارد لاك لمنتخبنا ومطلوب التركيز في المباريات القادمة وعودة الروح القتالية حتى نتمكن إن شاء الله من الصعود إلى الأدوار التالية، كل التوفيق لمنتخبنا".

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره القطري أمس الأحد بنتيجة 28-23، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية لمصر، بعد الخسارة في المواجهة الأولى أمام السويد 27-24، فيما حققت قطر فوزها الأول بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أنغولا 23-24.

وتلعب مصر، اليوم مع الأرجنتين، ضمن الجولة الثالثة، فيما تواجه قطر، هنغاريا، بينما تلتقي أنغولا مع السويد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتأهل أول 3 منتخبات عن كل مجموعة إلى الدور الثاني للبطولة.

المصدر: وكالات

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