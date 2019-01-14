علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر في بطولة العالم لكرة اليد

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خسارة منتخب الفراعنة أمام نظيره القطري ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها الدنمارك وألمانيا.

وكتب علاء، في حسابه الشخصي على تويتر: "حاجة تفور الدم، مباراة منتخب مصر وقطر في بطولة العالم لكرة اليد والتي فاز فيها منتخب قطر على منتخبنا، هارد لاك لمنتخبنا ومطلوب التركيز في المباريات القادمة وعودة الروح القتالية حتى نتمكن إن شاء الله من الصعود إلى الأدوار التالية، كل التوفيق لمنتخبنا".

حاجة تفور الدم ، مباراة منتخب مصر وقطر في بطولة العالم لكرة اليد والتي فاز فيها منتخب قطر علي منتخبنا ، هارد لاك لمنتخبنا و مطلوب التركيز في المباريات القادمة وعودة الروح القتالية حتي نتمكن ان شاء الله من الصعود الي الأدوار التالية .كل التوفيق لمنتخبنا — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 13, 2019

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره القطري أمس الأحد بنتيجة 28-23، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

Egypt fought hard but Qatar were the stronger side today and get their first win 28:23 at #handball19#GERDEN2019#QATEGYpic.twitter.com/DsywQSETSI — IHF (@ihf_info) January 13, 2019

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية لمصر، بعد الخسارة في المواجهة الأولى أمام السويد 27-24، فيما حققت قطر فوزها الأول بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أنغولا 23-24.

وتلعب مصر، اليوم مع الأرجنتين، ضمن الجولة الثالثة، فيما تواجه قطر، هنغاريا، بينما تلتقي أنغولا مع السويد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتأهل أول 3 منتخبات عن كل مجموعة إلى الدور الثاني للبطولة.

المصدر: وكالات