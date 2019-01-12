الأخضر السعودي سادس المتأهلين إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 (فيديو)

ضمن المنتخب السعودي تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره اللبناني (2-0)، اليوم السبت، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وضع المهاجم السعودي فهد المولد الأخضر في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة الثانية عشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

وضاعف السعودي حسين علي المقهوي النتيجة للأخضر، بحلول الدقيقة 67، من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في دبي.

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وحقق منتخب السعودية انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيد بالتالي إلى 6 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الرابعة، وضمن بذلك تأهله إلى دور الـ 16 الكبار للبطولة، برفقة وصيفه العراقي، الذي تغلب بدوره على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، في وقت سابق من اليوم.

وأصبح الأخضر السعودي ثالث منتخب عربي وسادس المتأهلين إلى دور الستة عشر للبطولة القارية، بعد الأردن والصين وكوريا الجنوبية، والعراق.

في المقابل، مني منتخب لبنان بالهزيمة الثانية على التوالي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث.

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المصدر: RT