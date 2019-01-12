إيران رابع المتأهلين إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 (فيديو)

لحق منتخب إيران بركب المتأهلين مبكرا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الفيتنامي (2-0)، اليوم السبت، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويعود الفضل في انتصار إيران لمهاجم فريق روستوف الروسي، سردار آزمون، الذي أحرز هدفي بلاده، في الدقيقتين (38 و69) من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحقق منتخب إيران انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيد بالتالي إلى 6 نقاط، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، وضمن بذلك تأهله إلى دور الـ 16 الكبار للبطولة.

وأصبح منتخب إيران رابع المتأهلين إلى دور ثمن النهائي للبطولة، بعد الأردن والصين وكوريا الجنوبية

في المقابل، مني منتخب فيتنام بالهزيمة الثانية على التوالي.

المصدر: RT