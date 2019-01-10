مباشر.. أهداف مباراة الأردن وسوريا

تقدم منتخب الأردن على نظيره السوري، في اللقاء الجاري بينهما اليوم الخميس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأردني موسى التعمري هدف التقدم لمنتخب النشامى، في الدقيقة 27، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وضاعف مدافع النشامى طارق خطاب النتيجة، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.

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ويتربع الأردن على عرش صدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط حصدها بعد الفوز الثمين، الذي حققه على حامل اللقب، منتخب أستراليا (1-0)، في المباراة الافتتاحية، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

بينما يتقاسم منتخب سوريا المركزين الثاني والثالث مع نظيره الفلسطيني، بعد تعادلهما من دون أهداف في مباراة الجولة الأولى بينهما، الأحد الماضي أيضا.

المصدر: RT