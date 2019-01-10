مواجهة على صفيح ساخن بين سوريا والأردن .. التشكيلة الأساسية
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، الذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين المنتخبين العربيين الجارين الأردني والسوري.
وكشف مدربا المنتخبين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذه المباراة الهامة بينهما، ضمن الجولة الثانية لكأس آسيا 2019، والتي ستبدأ في تمام الساعة (16:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:
التشكيلة الرسمية لمنتخب النشامى في مواجهة سوريا ✔️— Jordan Football (@JordanFA) 10. Januar 2019
💪🇯🇴💪🇯🇴#حيهم_النشامى#كأس_آسيا#الأردن_سوريا#النشامىpic.twitter.com/sjzFsiRRO8
التشكيلة الاساسيه لمنتخبنا الوطني ضد الاردن .. pic.twitter.com/BM0QfdeUns— كورة سوريا (@Syrias_football) 10. Januar 2019
المصدر: وكالات
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