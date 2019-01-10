شاهد.. 9 أهداف في مباراة واحدة ومسك الختام بقدم الجزائري محرز

أمطر مانشستر سيتي شباك ضيفه بيرتن ألبيون بتسعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، في ذهاب الدور ما قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط السيتي، مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الخامسة من صافرة البداية.

وأضاف زميله المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس هدفين متتاليين، في الدقيقتين (30 و34).

وعزز اللاعب الأوكراني ألكسندر زينتشينكو تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع بطريقة رائعة، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، محرزا باكورة أهدافه مع السيتي.

وجاء غابرييل خيسوس، وأحرز هدفين آخرين ليوقع على "سوبر هاتريك أو بوكر"، في الدقيقتين (57 و65)، وتخللهما هدف زميله لاعب خط الوسط، فيل فودين، سجله عند الدقيقة 62.

وأضاف الظهير الأيمن كايل والكر الهدف الثامن للسيتي، في الدقيقة السبعين.

ومن ثم اختتم الجزائري رياض محرز مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف التاسع لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

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المصدر: RT