مانشستر سيتي يمطر شباك بيرتن ألبيون بالأهداف

أصبح مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه الساحق على ضيفه بيرتن ألبيون (9-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط السيتي، مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الخامسة من صافرة البداية.

وأضاف زميله المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس هدفين متتاليين، في الدقيقتين (30 و34)، وعزز زميله اللاعب الأوكراني ألكسندر زينتشينكو تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وجاء غابرييل خيسوس، وأحرز هدف آخرين ليوقع على "سوبر هاتريك أو بوكر"، في الدقيقتين (57 و65)، وتخللهما هدف زميله لاعب خط الوسط، فيل فودين، سجله عند الدقيقة 62.

وأضاف الظهير الأيمن كايل والكر الهدف الثامن للسيتي، في الدقيقة السبعين.

ومن ثم اختتم الجزائري رياض محرز مهرجان الأهداف، بتسجيله التاسع لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "الاتحاد".

يذكر أن فريق بيرتن ألبيون يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

المصدر: RT