شاهد.. صلاح يؤجل موعد إقلاع طائرته لعيون طفل أجهش بالبكاء
قرر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، تأخير موعد إقلاع طائرته من مدينة دبي إلى لندن، بعد علمه بانهيار طفل من البكاء لعدم تمكنه من التقاط صور تذكارية معه.
ونشر صحفي يدعى ربيع هنيدي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، يوثق لقاء صلاح مع الطفل الإماراتي، وعلق على الفيديو قائلا: "لا شك أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إنسان رائع، فبعد نيله اليوم في دبي جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة، وبعد خروجه من الباب الخلفي في القاعة التي أقيم فيها الحفل وتوجهه مسرعا إلى مطار المجلس كي يستقل طائرة خاصة تعيده إلى لندن، كان بانتظاره طفل اسمه محمد أمجد يبلغ 8 أعوام".
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الطفل الذي أخر طائرة النجم #محمد_صلاح 👇 👇 #حصريا... لا شك ان اللاعب #المصري محمد صلاح نجم نادي #ليفربول وهداف الدوري #الانجليزي إنسان رائع، فبعد نيله اليوم في #دبي جائزة #محمد_بن_راشد للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة، وبعد خروجه من الباب الخلفي في القاعة التي أقيم بها الحفل وتوجهه مسرعا الى مطار المجلس كي يستقل طائره خاصة تعيده الى #لندن ومعه خمسة من المرافقين من ناديه وإدارة أعماله، تصادف وجود طفل بانتظاره اسمه محمد امجد (8سنوات) برفقة جده الصديق (محمد الشامي)،وعندما لم يتثنى للطفل اللحاق بصلاح لالتقاط صورة تذكارية معه، انهار الطفل من البكاء خاصة وانه من محبيه ودفع (50 درهما) من مصروفه الخاص ثمنا لطبع صورة لصلاح ع قميصه كي يوقع له عليها. هنا وعند سؤال احد المسؤولين عن الامر ومعرفته سبب بكاء الطفل، امر بإنسانية وطيب شعب #الامارات تامين إيصال الطفل وجده الى صلاح في المطار، وإبلاغ "ابومكة" بالحادثة، الذي بإنسانيته هو الآخر.. اخر موعد إقلاع طائرته لحين ان وصل الطفل المطار، وتحقق حلمه بلقاء نجمه ولاعبه المفضل، وبعدها ودعنا محمد صلاح مسافرا. وقد علمنا ان صلاح بين الحين والآخر يزور دبي وتكون مقر إقامته في احد الفيلل المهداة له للإقامة في #جزيرة_النخلة كي لا يواجه عناء لحاق الاضواء والمعجبين به في الفنادق. والصور والفيديو المرافق للخبر.. تختصر الحكاية👈👈👈(اسحب لليسار لمشاهد الصور). #ربيع_هنيدي #دبي #مصر #لندن #dubai #cairo #egypt #london #liverpool #football @mosalah #lfc #جائزة_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_للإبداع_الرياضي
وتابع هنيدي موضحا أن "أمجد لم يتمكن من اللحاق بصلاح لالتقاط صورة تذكارية معه فانهار باكيا، وعندما علم النجم المصري بالواقعة، قرر تأخير موعد إقلاع طائرته لحين وصول الطفل ليحقق له حلمه.
المصدر: إنستغرام+ وكالات